Новини от Актуално коментира

На 30 септември, 2025 година изтeчe срокът, в който физическите лица и предприятията в София, могат да декларират предварително данни за своите имоти във връзка с необходимостта от подготовка за преминаване към новите основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
Големи поздравления, още по-голяма гордост - най-хубавото е, когато има причина и повод да напишеш такива думи. Националният ни отбор по волейбол отново е този, който ни накара да изпитаме неописуема радост.
Когато някой държавен лидер заяви на висока трибуна, че срещу страната му се води "клеветническа кампания", тогава първата фалшива новина, която светкавично трябва да се провери, е собственото му твърдение.
Без дори милиграм учудване, поредната хибридка за войната в Украйна "разтърси" българското общество. "Българин инвалид отвлечен за мобилизация в Украйна" - така от отявлено пропутинската партия "Възраждане" разказаха за Любомир Киров.
15-ти септември мина – децата и в България тръгнаха на училище. Дали трябва да става точно на 15-ти или е редно да се случва по-рано, както в немалко други държави, не е въпрос, на който ще обръщам внимание в следващите редове.
Забелязали ли сте, че колкото повече напредват реформите в образованието, толкова по-зле изглежда крайният резултат. Като изключим броенето от 1 до 12 по абитуриентските балове, никоя друга ключова компетентност не е на сто процента гарантирана.
Като че ли е ясно, че дълбока връзка между участниците в коалиционното управление няма и е съшита с бели конци. Общото между трите партии, които властват заедно, е четвъртата, която властва над тях - и чрез тях: тази на Пеeвcки.
