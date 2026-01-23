Любопитно:

Заради "Магнитски" Росен Желязков предпочете Пеевски пред България - позиция

23 януари 2026, 08:38 часа
Само ден след като канадският премиер Марк Карни произнесе на Световния икономически форум в Давос реч, която отеква и ще отеква дълго време с правдивостта си и стратегическото значение точно за държави като България, премиерът Росен Желязков ни набута във външнополитически курс, който е точно, ама точно противоположен на казаното от Карни. Да, използвам думичката „набута“, защото иначе ще трябва да употребя далеч по-нецензурни.

В речта си Карни много точно обясни как светът, какъвто го познавахме и приемахме лицемерно, го няма. Никога не го е имало истински, но вече го няма изобщо. И за средните и по-малки държави е време да се обединяват на база основни принципи – човешките права, суверенитет, териториална цялост, забрана за употреба на сила извън предвиденото в Хартата на ООН. С тези обединения великите сили няма да могат лесно да се справят, заключи канадският премиер – ОЩЕ: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)

И какво направи Росен Желязков, който всъщност не е и премиер, защото е подал вече оставка? Вкара ни в поредната щуротия на Доналд Тръмп. Човекът, който ден след ден, час след час, минута след минута показва, че в САЩ психиатричното здравеопазване е в пълен фалит. Съвет за мир, в който се готви да влезе Владимир Путин – човекът, подпалил най-голямата война в Европа и дори в света от Втората световна война насам. И до него – Александър Лукашенко, чиято снимка е онаглеждаване на думичката "диктатор" в речника. Техният мир е добре познат на всеки с капка акъл в главата. А от Европа – само Виктор Орбан, който се скъсва да сервилничи на Путин, защото много отдавна си е вързал буквално животеца с него, както политически, така и лично финансово – ОЩЕ: Въпреки бойкота на ЕС: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп (ВИДЕО)

Защо го направи Желязков? Не знам – но като виждам телешката радост на Делян Пеевски и дитирамбите му, няма как да не си помисля, че е поредно подмазване на Тръмп да му махне санкциите "Магнитски". Евроатлантизъм - не, Пеевски и подобните им ги интересува само собственотизма, който да ги пази - ОЩЕ: Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?

Не може човек, подал оставка, да взема решения, които са стратегически за развитието на България. Когато си подал оставка, но все още фактически наследникът ти не е заел мястото ти, просто се грижиш за оперативното, което е част от задълженията на поста – за нищо друго. Да кажеш, че имаш мандат от правителството да вземаш такова стратегическо решение е по-малоумно дори от идиотщината на Тръмп как за 24 часа щял да спре войната в Украйна. Дори денонощието на Плутон не покри това време.

Освен политическите щети, влизането в този съвет носи и опасност от директни финансови загуби. 1 млрд. долара, че да си постоянен член – и за какво по-точно?! Да, Желязков още не е казал, че България се цели да стане такъв член – още не е казал ... Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

И докато пиша този материал, Тръмп оттегли поканата за Канада да влезе в съвета му за мир. Какво по-голямо доказателство за това, че въпросният съвет е щуротия на човек, който отдавна трябваше да е в пенсия и да се мъчи да различи стиковете си за голф за поредния удар, вместо да побърква целия свят?

Автор: Ивайло Ачев

п.п. В сутрешния блок на БНТ, който стана факт на 23.01.26, водещият Симеон Иванов заяви, че не зависело изцяло от Тръмп да махне санкции "Магнитски". Ще припомня на г-н Иванов следния материал за махнати санкции "Магнитски" - те могат да бъдат махани директно Служба за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство (OFAC). На чие подчинение е OFAC? Отговаря пред Тръмп - толкова по въпроса: САЩ освободиха някои от включените в списъка "Магнитски"

