Сняг блокира Южна Африка и взе жертва (ВИДЕО + СНИМКИ)

Обилният снеговалеж в Южна Африка продължава да измъчва населените места, предаде АФП. Една жена е загинала, след като e останала през нощта в едно от десетките блокирани превозни средства в региона.

39-годишна жена е починала от хипотермия в болница. Тя е прекарала петък вечерта с други пътници в таксиметров микробус на 430 км от Йоханесбург, съобщи службата за спешна помощ.

Snowstorm hits #SouthAfrica



The aftermath of the storm has paralyzed traffic in the central part of the country.



Footage shared widely on social media shows snowdrifts, ice, and massive traffic jams caused by a spike in accidents.



Those stuck in the gridlock are complaining… pic.twitter.com/IxINLdVCOm