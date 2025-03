14 деца по-късно: Илон Мъск отново стана баща - този път на Селдън Ликург

Топ мениджърката на "Neuralink" Сиобхан Зилис обяви, че е родила четвъртото си дете от американския бизнесмен Илон Мъск. Това съобщи самата тя на страницата си в социалната мрежа X. "Обсъждах това с Илон и в светлината на рождения ден на красивата Аркадия решихме, че ще си струва да бъдем откровени за нашия прекрасен и невероятен син, Селдън Ликург", отбеляза тя.

Така милиардерът стана баща за четиринадесети път, пише The Independent. По-рано бившата приятелка на Мъск, певицата Граймс, призова предприемача спешно да помогне на общото им дете. По-рано американската консервативна активистка Ашли Сейнт Клер заяви, че Илон Мъск е баща на нейния новороден син. За да не разбере за бременността, той я заключил в апартамент в Ню Йорк почти година, докато той излизал с друга жена, каза тя.

