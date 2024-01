Български изследователи откриха останки от изчезнал чилийски военен самолет в Антарктида (СНИМКИ)

Геолозите Дойчин Боянов, Калин Найденов, Кирил Досков и Марчо Паунов съобщават за намерени на брега метални фрагменти и отломки.

След като са огледани и проучени се стига до предположение, че те са част от конструкцията на военен самолет. През 2019 г. в този район изчезва от радарите транспортен самолет С-130 – „Херкулес“ на Чилийските военно-въздушни сили, извършвал полет от Пунта Аренас към остров Кинг Джордж (Южни Шетландски острови).

Още: Полярният ни кораб оказа помощ на бедстваща яхта пред пролива Дрейк

От българския кораб са се свързали с представител на Антарктическото въздушно командване на Чилийските ВВС, който проявява интерес към намерените отломки. Те ще бъдат предадени в чилийската полярна военна база „Фрей“ на остров Кинг Джордж по време на престоя на кораба в залива Максуел на 31 януари и 1 февруари 2024 г", съобщават от военноморското ни училище.

Chile plane en route to Antarctica goes missing with 38 onboard https://t.co/w0yEUsXrT8 pic.twitter.com/Gq8Hx3OZ1y

▶️ The entire Chilean military is being mobilized, Wednesday, December 11, to find the missing air force plane carrying 38 people that vanished en route to Antarctica.



👉 Chile Combs Antarctic for Missing Plane with 38 Aboardhttps://t.co/OK3uS6NgbL pic.twitter.com/RbH13a1o33