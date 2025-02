Анкета на CNN показва, че само 8% от американците гледат положително на Русия. Това е наравно с тези, които смятат, че кацането на Луната е фалшиво, съобщи CNN. За сравнение, през 2020 година цели 28 на сто от американците са имали високо мнение за Москва, като това доверие е спаднало до 15 през 2022 година, когато започна войната в Украйна. Това означава, че на всеки две години доверието към Русия е спадало наполовина сред американските граждани.

🇺🇸 CNN poll shows just 8% of Americans view Russia positively—on par with those who think the moon landing was fake. 61% see Russia as an enemy, and only 4% as a partner. Only 9% like Putin, with the same percentage believing the Earth is flat. 52% support Ukraine using U.S.… pic.twitter.com/okqZ3APy5C