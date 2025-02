Да се отнеме канадското гражданство на Мъск: Пратиха на Трюдо петиция със 180 000 подписа

Канадците събират почти 180 000 подписа за отнемане на статуса на двойно гражданство и канадския паспорт на милиардера Илон Мъск, предаде NEXTA. Членът на канадския парламент Ангус иска министър-председателят Трюдо да отнеме канадския паспорт на Илон Мъск — и за да окаже натиск, той спонсорира електронна петиция, призоваваща правителството да направи това.

В петицията той обвинява Мъск, че "използва богатството и властта си" в администрацията на Тръмп, за да повлияе на изборите в Канада и казва, че е участвал в "дейности, които противоречат на националния интерес на Канада." Още: Заради намеса в изборите: Мерц заплаши Мъск със съд

Известно е, че Мъск има канадско гражданство чрез майка си, която е родена в Саскачеван. Петицията ще бъде представена в Камарата на общините, след като приключи на 20 юни.

Президентът Доналд Тръмп каза, че би искал неговият съветник милиардер Илон Мъск да стане "по-агресивен" в прилагането на програмата си за реформи и съкращаване на федералното правителство.

„Илон върши страхотна работа, но бих искал да става по-агресивенl. Не забравяйте, че имаме държава, която трябва да спасим“, написа Тръмп в своята платформа Truth Social. Още: Тръмп иска Мъск да е по-агресивен във федералните съкращения

Canadians collect almost 180,000 signatures to revoke billionaire Elon Musk's dual-citizenship status and Canadian passport



Canadian Parliament member Angus wants Prime Minister Trudeau to revoke Elon Musk's Canadian passport — and to apply pressure he is sponsoring an… pic.twitter.com/pULgL6sl1Q