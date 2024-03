Гутереш: Провалът на резолюцията на ООН за примирие в Газа е непростим

Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш по повод резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 25 март, призоваваща за незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция.

В публикация в профила си в социалната мрежа X Гутереш даде оценка на приемането на резолюцията за Газа.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.