"Илон, хайде да се бием": Х махнаха отметката за истинност от профила на Мадуро

Сребърната отметка, удостоверяваща официалния профил на венецуелския президент Николас Мадуро в социалната мрежа Х, изчезна от профила. Припомняме, че в момента в страната вървят мащабни протести срещу признаването на резултатите от президентските избори, спечелени според властта отново от Мадуро.

Съединените щати и редица други страни вече отказаха да признаят резултатите от вота. По-рано днес пък Мадуро отправи смъртни заплахи и предизвика собственика на Х Илон Мъск на бой по венецуелската телевизия.

❗️ The official silver government verification checkmark has disappeared from the page of Venezuelan dictator Nicolas Madura



Earlier today, #Maduro made death threats and challenged Elon #Musk to a fight on #Venezuelan TV.



"Elon Musĸ, you are desperate, you are crazy. Elon… pic.twitter.com/oD4XY6tUGX