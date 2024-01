Какво пушите обикновено?: Синът на Джо Байдън подразни републиканците в Конгреса(ВИДЕО)

Надзорната комисия се събираше, за да обсъди резолюция за задържане на сина на президента заради неуважение защото се е противопоставил на призовка на Камарата на представителите. Тогава той влезе в стаята с адвоката си Аби Лоуел.

Хънтър Байдън беше призован да даде лични показания относно своите бизнес сделки по делото за импийчмънт срещу баща му миналата година. През ноември той каза на републиканците в Камарата на представителите, че е готов да свидетелства пред Комисията за надзор, но само ако това е публично изслушване. Неговият адвокат г-н Лоуел обяви, че това ще "освети" процеса. Републиканците отказаха и вместо това Хънтър Байдън направи лично изявление извън Капитолия в деня, когато трябваше да се яви пред Конгреса. Той критикува републиканците, твърдейки, че са "изкривили фактите" и призова за публично изслушване.

Синът на Джо Байдън е изправен и пред обвинения за притежание на оръжие, докато е признат за наркозависим (ВИДЕО), както и за фалшива данъчна декларация.

Републиканците изглеждаха ядосани от сегашната поява на Хънтър Байдън, като един от тях - Нанси Мейс, го обвини, че е привилегирован. "Мисля, че Хънтър Байдън трябва да бъде арестуван точно тук, точно сега и да отиде направо в затвора. Нашата държава се основава на върховенството на закона и предпоставката, че законът се прилага еднакво за всички, без значение каква е фамилията им", каза тя

Демократите в комисията призоваха републиканците да позволят на Байдън, който седеше в публиката, да говори. Но председателят Джеймс Комър, който на моменти се бореше да контролира изслушването, отказа: "Г-н Байдън не създава правилата, ние създаваме правилата".

Хънтър Байдън напусна Конгреса, без да говори на изслушването малко по-късно. Той излезе от стаята, когато конгресменът-републиканец Марджъри Тейлър Грийн започна да говори. Представителят на Джорджия, която преди това показа голи изображения на Байдън по време на изслушвания, го нарече "страхливец".

Адвокатът на 53-годишния г-н Лоуел, който го придружаваше, упрекна републиканците, че използват Хънтър Байдън, за да атакуват баща му, президента Джо Байдън. Републиканците в Камарата на представителите твърдят, че Байдън и семейството му са спечелили несправедливо от дългогодишния политически статус на Джо Байдън във Вашингтон.

Надзорната комисия планира да разгледа резолюцията за неуважение по-късно днес, 10 януари. Това е първата стъпка към разглеждането ѝ в пленарна зала на долната камара на Конгреса. За да бъде обвинен в неуважение г-н Байдън, ще е необходимо обикновено мнозинство в камарата, което републиканците държат с малка разлика от две места, информира BBC.

Байдън обаче не успя да изненада репортерите и един от тях стигна до нови висоти, след като го попита какъв точно крек пуши. Крекът представлява кокаин за пушене. Дръзкият въпрос не получи отговор:

A journalist asked the son of US President, Hunter Biden what kind of crack he usually smokes.



The question remained unanswered. pic.twitter.com/C9YCiJSt7G