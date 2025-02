Кръгът на Тръмп беснее и изнудва Украйна за природните ѝ богатства (ВИДЕО)

Близкият кръг на американския президент Доналд Тръмп показва все по-ясно, че отказът на украинския президент Володимир Зеленски просто да продаде най-ценните украински природни богатства на САЩ е вбесил лично американския президент. Поредният пример е интервю на Майк Уолц пред Fox News - съветник на Тръмп по националната сигурност на САЩ. Прикривайки се неособено успешно зад позната серия клишета, Уолц обяви: "Американските данъкоплаци заслужават компенсанция". Какво точно искат да получат САЩ обясни много добре украинският президент Володимир Зеленски, припомнете си: Зеленски: САЩ не са ни оказали помощ за 500 млрд. долара. Не мога да продам държавата (ВИДЕО).

"Край на ерата на безкрайна кръвава война, струваща стотици милиарди (бел. ред. - Уолц първо посочи парите, знаково) и стотици хиляди, ако не милиони животи. Видяхме каква помощ предлага ЕС - често е под формата на заеми, които се връщат с лихва от замразените руски активи (бел. ред. - на Запад са замразени руски активи за 300 млрд. евро, но почти 65-70% от тях са в Европа). Вярваме, че американските данъкоплатци трябва да си върнат голяма част от "инвестицията". Това е възможност за Украйна - трябва да я видят. Вместо това има ескалираща реторика и отрицание, което президентът (т.е. Тръмп) няма да толерира", заяви Уолц.

US National Security Advisor Mike Waltz says the era of “endless war of attrition” is over & Ukraine must see opportunities in granting access to its resources.



