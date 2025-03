Лицемерно: Мъск обърна палачинката за Starlink за Украйна, сенатор Греъм - за оръжието

След като публично влезе в спор и то с обидни епитети по адрес на полския външен министър Радослав Сикорски заради услугата Starlink за Украйна, милиардерът Илон Мъск смени тона. Мъск е основен донор на американския президент Доналд Тръмп и управлява новия американски департамент DOGE, отговорен за оптимизацията на американската администрация. Същото стори и републиканският сенатор Линдзи Греъмп относно американската разузнавателна информация и американското оръжие за Украйна, след като кажи-речи пръв се подмаза на Тръмп за скандала със Зеленски в Овалния кабинет: Зеленски: "Президентът на Украйна ще бъде избран не в дома на Линдзи Греъм, а в Украйна".

"Да съм кристално ясен - независимо колко несъгласен съм с политиката на Украйна, Starlink никога няма да спре терминалите си. Просто казвам, че без Starlink руснаците могат да заглушат всички други комуникационни канали" - това написа Мъск в "Х" след разгорещения спор със Сикорски: "Млъкни, дребно човече": Мъск и полският външен министър в словесен сблъсък за Starlink за Украйна

🚨 ELON MUSK: Starlink will never turn off its terminals in Ukraine.



"To be extremely clear, no matter how much I disagree with the Ukraine policy, Starlink will never turn off its terminals. Without Starlink, the Ukrainian lines would collapse, as the Russians can jam all other… pic.twitter.com/5IpXdtE0ho