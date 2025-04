Марко Рубио разкри кога САЩ ще са наясно дали Русия е готова за мир

САЩ ще разберат до седмици, а не до месеци, дали Русия е готова да прекрати войната в Украйна. Това заяви държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио след среща с външните министри на страните членки от НАТО в Брюксел. В нея участва и българският топ дипломат Георг Георгиев, който вчера, 3 април, разговаря с американския си колега "на четири очи".

Още: Датски военен анализатор: "Успехът" на Тръмп бе, че удължи войната (ВИДЕО)

„Това е, което президентът иска да направи. Той иска да сложи край на войната и иска да го направи много рано в своето управление", каза Рубио за амбициите на Доналд Тръмп.

"Възможно е тази война да бъде прекратена при условия, приемливи и за двете страни, ако и двете страни са съгласни. Ние сега сме в процес на намиране на тези условия и след седмици, а не след месеци, ще разберем дали Русия е готова за мир“, каза още държавният секретар на САЩ и отчете, че Украйна вече се е съгласила на примирие.

❗️🇺🇸 In a few weeks, we will find out if Russia is ready to end the war. Ukraine has shown its willingness, says US Secretary of State Marco Rubio. pic.twitter.com/gZY3BYG2sn