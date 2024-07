Наркокартелите в Колумбия със свръхпроизводство на кокаин - дилърите не смогват

Огромен проблем - колумбийските наркокартели са изправени пред свръхпроизводство на кокаин и дилърите не могат да се справят с такива количества наркотици.

The New York Times изпрати свои кореспонденти в джунглите на Колумбия, а един от тях е попаднал в малкото селце Кано Кабро. В него няма нито ток, нито течаща вода. От десетилетия жителите му имат само един източник на доходи - кокаин.

Още: Откриха множество убити след сблъсък на картели в Мексико

От сутрин до вечер те събират листа от кока и чрез химически процес получават бяла паста. Тя се пресова в тухли, които картелите изкупували на смешно ниски цени.

От 2022 г. нататък обаче дилърите започват да пристигат все по-рядко. И без това тежките условия в селото се влошават, тъй като свръхпредлагането на кокаин се превръща в общонационален проблем.

Според неназован американски служител, цитиран от NYT, производството на кокаин в Колумбия сега е на ниво, за което „наркобаронът Пабло Ескобар не е могъл дори да мечтае“.

Още: Пабло Ескобар не може да е име на търговска марка (ВИДЕО, 18+)

При настоящия президент Густаво Петро колумбийското правителство е възприело по-снизходителен подход към отглеждането на листа от кока - въпреки уверенията за обратното.

Някои други южноамерикански държави, по-специално Еквадор и Перу, също произвеждат кокаин в промишлени мащаби.

Още: Колумбийски журналист беше убит в размирен регион на страната

Colombia's drug cartels face cocaine overproduction - dealers can't handle such volumes of the drug



The New York Times sent its correspondents into the jungles of Colombia. One of them came to the small village of Cano Cabro - it has neither electricity nor running water.



For… pic.twitter.com/OvJoAi8Z9B