"Опитаха да ме убият, летях два дни без да кацна, за да не ме обстрелват": Колумбийският президент с признание ()

Колумбийският президент Густаво Петро твърди, че има текущ заговор срещу него, включващ подхвърлени наркотици, съдебно преследване и саботаж на изборите. „Някой е наредил на полицията да се оттегли… за да насадят психоактивни вещества в моята кола. Тяхната мисия беше да разрушат срещата с Тръмп. Те искат да ми навредят физически“, обяви той.
Colombian President Petro claims there’s an ongoing plot against him involving planted drugs, judicial persecution, and election sabotage:— Clash Report (@clashreport) February 10, 2026
Someone ordered the police to withdraw… to plant psychoactive substances in my car.
Their mission was to destroy the meeting with Trump.… pic.twitter.com/do2K9tjWMg
Колумбийският президент обвини и противниците в страната в опит за покушение срещу него. „Трябва да ви призная, пътувах два дни, бягайки от убийство. Не можах да кацна със самолета си, защото светлините не бяха включени. На сутринта не кацнах там, където трябваше, защото се страхувах, че хеликоптерът ще бъде обстрелван, с моите деца вътре. Така че излязохме в морето за четири часа и пристигнах там, където не трябваше — но все пак пристигнах“, разказа Густаво Петро.
Colombian President Petro on assassination attempt against him:— Clash Report (@clashreport) February 10, 2026
I have to confess… I’ve been traveling for two days escaping being killed.
I couldn’t land because the lights weren’t turned on. In the morning I didn’t land where I was supposed to, fearing the helicopter would… pic.twitter.com/FyOTHH8nmr