"Опитаха да ме убият, летях два дни без да кацна, за да не ме обстрелват": Колумбийският президент с признание ()

11 февруари 2026, 1:40 часа 484 прочитания 0 коментара
Колумбийският президент Густаво Петро твърди, че има текущ заговор срещу него, включващ подхвърлени наркотици, съдебно преследване и саботаж на изборите. „Някой е наредил на полицията да се оттегли… за да насадят психоактивни вещества в моята кола. Тяхната мисия беше да разрушат срещата с Тръмп. Те искат да ми навредят физически“, обяви той.

Колумбийският президент обвини и противниците в страната в опит за покушение срещу него. „Трябва да ви призная, пътувах два дни, бягайки от убийство. Не можах да кацна със самолета си, защото светлините не бяха включени. На сутринта не кацнах там, където трябваше, защото се страхувах, че хеликоптерът ще бъде обстрелван, с моите деца вътре. Така че излязохме в морето за четири часа и пристигнах там, където не трябваше — но все пак пристигнах“, разказа Густаво Петро.

