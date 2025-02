Оръжия от Тръмп за Украйна, без да се натоварват американците: Внесоха законопроект в Конгреса

Републиканският конгресмен Джо Уилсън обяви на 10 февруари план да внесе в долната камара на американския парламент законопроект за "ленд-лийз" ("заем-наем") за Украйна, а ден по-късно проектът вече е наличен в сайта на Конгреса. Той е описан като „Предоставяне на по-големи правомощия на президента да сключва споразумения с правителството на Украйна за предоставяне на заем или на наем на отбранителни продукти на това правителство с цел защита на цивилното население в Украйна от руска военна инвазия, както и за други цели".

През 2022 г. Конгресът прие закона за "ленд-лийз" за Украйна, за да улесни доставките на оръжия за Киев. Срокът на действие изтече през септември 2023 г., без инструментът да бъде използван. Той наподобяваше закон от Втората световна война, при който оборудване (също и храни, техники, суровини) се доставя безплатно от САЩ на съюзниците и трябва да се използва до връщането или унищожаването му. Тъй като над американската помощ за Украйна висят множество въпроси при Доналд Тръмп, нова такава сделка може да предостави на Киев оръжия, без да се използват доларите на американските данъкоплатци.

Today, I will introduce the FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT to give President Trump flexible authorities to send war-winning weapons to our partners including Ukraine to deter War Criminal Putin as Biden should have done long ago. Bring Russia to the table through American Strength!

Законопроектът за отбраната на САЩ на стойност 895 млрд. долара, който Конгресът прие през декември 2024 г., не включваше разпоредба за удължаване на срока на действие на закона за "ленд-лийз".

Въпреки това украинските дипломати лобират за повторното му въвеждане, тъй като той би позволил на президента на САЩ да предостави оръжия на Украйна, пресичайки бюрокрацията на Конгреса. А това е ключово, понеже преди около година протежето на Тръмп - ръководителят на долната камара Майк Джонсън - в продължение на 7 месеца блокираше огромен пакет за 60 милиарда долара за Украйна, което не допринесе за каузата на украинските военни в Източна Украйна и те загубиха важни позиции: Най-после: САЩ се размърдаха, 60 млрд. долара помощ за Украйна са напът (ВИДЕО).

Уилсън, републиканец от Южна Каролина, твърди, че тази инициатива ще помогне за възпирането на „военния престъпник Путин“. Той добавя, че бившият президент на САЩ Джо Байдън е трябвало да предприеме подобни действия по-рано.

„Доведете Русия до масата на преговорите чрез американската сила“, написа Уилсън в X.

