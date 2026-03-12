Пожар избухна на най-големия самолетоносач на САЩ и в света - в "най-мокрото" помещение

Пожар е избухнал на борда на най-големия самолетоносач на САЩ и в света "Джералд Форд" (USS Gerald R. Ford (CVN 78). Това потвърдиха от командването на Пети флот на САЩ и от Централното командване на САЩ. Пожарът обаче не бил свързан с военните действия срещу Иран, добавят от двете командвания.

Къде са тръгнали пламъци - в основните перални помещения на кораба. "Причината за пожара не е свързана с бойни действия и е локализирана. Няма щети по витловите механизми на кораба, а самолетоносачът остава напълно оперативен", гласи уточнението, без обаче да се казва каква точно е причината да се стигне до инцидента.

Освен това, двама моряци са получили медицинска помощ за наранявания, които не са животозастрашаващи, и са в стабилно състояние. "Допълнителна информация ще бъде предоставена, когато е налична", пише още в официалното съобщение.

Ударната група на самолетоносача в момента действа в Червено море в подкрепа на операция "Епична ярост". САЩ изпратиха два самолетоносача в рамките на операцията - първият беше "Ейбрахам Линкълн", като и двата кораба са заедно с ударните групи, които са окомплектовани с тях.

