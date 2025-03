Праща ли Тръмп пица като мафиотски знак знак за федералните съдии в САЩ?

"По информация на Ройтерс, федерални съдии в САЩ, гледащи дела срещу администрацията на Тръмп получават по пощата пица като мафиотски знак. Самият Тръмп отправя послание към председателя на Върховния съд след неблагоприятно за него решение, че ще … запомни това.

Републикански конгресмени споделят в частни разговори, че не могат да си позволят да говорят срещу Тръмп, защото се страхуват за своята и на семействата си сигурност. Всъщност, те вече са били предупредени от Мъск, че ако гласуват срещу Тръмп (в долната камара имат само 6 гласа мнозинство), той лично щял да даде 100 млн долара на техните противници на следващите избори догодина.", пише анализаторът Евгений Кънев в социалните мрежи. И допълва:

"Битката срещу демократичния Холивуд е в разгара си. Почти не остана голямо име, с което Мъск да не е почнал война - Де Ниро, Алек Болдуин, Тейлър Суифт - които бяха под натиск лишени от награди и сега го съдят и други като Ричард Гиър, които емигрираха. Медиите също постоянно са притискани да не критикуват, а някои комедийни политически шоута паднаха от екран.

The Don is taking over.

Всичко това означава, че е в ход преврат, защото след неуспешни следващи избори Тръмп е извинен по закон, но милиардерите, родени в расистка Южна Африка - не са. А техният вице дори е резерва на Тръмп.

Дори да не успее диктатурата - Америка още дълго ще се занимава със себе си. Нещо повече, търсената бърза сделка с Русия за сметка на Украйна е всъщност сметка на сегашната власт. Защо да плащат за война, от която Европа би спечелила?

Вместо да се разберат с Путин и така

(1) да спре изтичането на средства;

(2) да се отвори Русия като суровинен източник и пазар за техно-олигарсите;

3) да се пречупи или намали обвързването на Русия с Китай за същия пазар и суровини

(4) да се удари Европа, която хем изплашена ще купува повече американски оръжия, хем

(5) ще стане по-лесна плячка за пласиране на американските алгоритми без цензура и така безвъзвратно подчинена.

В този разгръщащ се авторитарен контекст, Европа няма шанс да оцелее без обща силна армия и федерален тип държава.

Само че те - благодарение на руската пропаганда и ленивостта на европейските политици - срещат сериозна съпротива от данъкоплатците. Да, ЕС е история на успеха, но той разглези всички и направи европейците късогледи за новото време, в което трябва да се затягат колани в името на нашите ценности!

А в България дори на държавно ниво тече антиевропейска пропаганда - вчера държавният глава за първи път проплака колко скъпо ще струва превъоръжаването след като години само за това говореше!

Което наложи да му поставя въпросите, на които дължи отговори на неговата стена:

(1) Как точно Европа да наложи мир без сила - като се обади на Путин ли? Или на Зеленски да капитулира? Защо заблуждавате, че е възможен справедлив и траен мир с позиция без сила?

(2) Как така България да се превъоръжава без връзка с НАТО и останала Европа? Това означава ли, че при евентуална руска агресия сама ще се отбранява или тогава просто ще призовете да не даваме невинни жертви и да капитулираме ?

Или просто нямате нищо против да сме путински протекторат, както си представяте Украйна?

(3) Защо е проблем, че България ще трябва да взема заеми или пренасочва фондове за отбрана ? Някой трябва да ни ги подари тези средства ? Или да разчитаме само на нашия бюджет ? Или просто няма нужда да се превъоръжаваме, въпреки заявките ви за обратното ?

(4) Какво значи Европа е липсващия в започналия диалог за Украйна? Някой е я поканил и тя е отказала? Не е преговаряла няколко пъти с Путин по т.н. Мински споразумения ? Зеленски лъже, че 25 пъти Путин е нарушавал сключени споразумения ?

Или просто няма смисъл от преговори от слаби военни позиции?

(5) Кога ще чуем най-после за отговорността на Русия и какво е редно Путин да направи ? От президент на натовска страна ?"