С война, без война: Тръмп гледа към нова цел - Куба. Тя и без това карала на изпарения (ВИДЕО)

"Може би приятелско завземане, може би неприятелско - няма значение, защото, както казах, карат на изпарения". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, като отново визира Куба. Там вече се разгръща хуманитарна криза, след като САЩ се разправиха набързо с венецуелския диктатор Николас Мадуро и сега Куба де факто остана без горива, тъй като ги вземаше от Венецуела.

"Нямат горива, нямат ток, нямат пари - в дълбока беда са на хуманитарна база", констатира Тръмп.

В Куба недоволството кипи - студенти организираха голям протест, заради тежкия недостиг на основни ресурси. Според репортаж на USA Today, администрацията на Тръмп води преговори с Куба за потенциално икономическо споразумение, което би могло да облекчи санкциите на САЩ и да насърчи по-голяма свобода за кубинския народ. Предложението обаче предизвиква смесени реакции сред кубинците, емигрирали в САЩ. От една страна, някои от тях го виждат като спасителен пояс за кубинския режим (на фамилията Кастро), от който са избягали. От друга, това се вижда като начин кубинската диаспора зад граница т.е. в САЩ да влезе в управлението на Куба.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио води разговори с кубинските лидери от седмици, но подробностите за потенциалната сделка и нейните срокове остават неясни