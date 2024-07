Конгресът на САЩ отново призова за премахване на всички ограничения за използване на американски ракети с голям обсег на действие ATACMS срещу руски военни обекти на територията на Русия.

Още: САЩ дават военна помощ за Украйна за още 2,3 млрд. долара

Зам.-държавният секретар на САЩ по европейските въпроси Джеймс О'Брайън заяви: "Ако Русия се опита да разшири сегашния фронт, на Украйна ще бъде позволено да стреля на по-голямо разстояние".

Понастоящем Щатите ограничават използването на американски оръжия на руска територия в радиус от 100 км от границата с Украйна.

По време на изслушванията в Комисията по международни отношения към Камарата на представителите (долната камара) се чуха различни мнения по въпроса.

"Военнопрестъпникът Путин и неговите сили са изчислили точното разстояние, на което да ударят Украйна от руска територия, така че Украйна да не може да отвърне на удара. Въпреки че някои ограничения за украинските контраатаки вече са отменени, това явно не е достатъчно", заяви републиканският конгресмен Джо Уилсън, припомняйки, че първоначално Щатите позволяваха ответни удари на руска територия само от другата страна на границата с Харковска област.

