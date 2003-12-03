Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван заради убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър, подкастър и блогър Чарли Кърк, днес продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го е подтикнало към това престъпление и разказват пред местни медии какви са техните впечатления от младия мъж, обобщават Франс прес и БТА.