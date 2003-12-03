Администрацията на американския президент Доналд Тръмп много сериозно се цели в свалянето от власт на венецуелския диктатор Никола Мадуро – човекът, който успешно наследи Уго Чавес и похватите му начело на латиноамериканската страна.
Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейд прес, цитирана от БТА.
Заради липсата на пари, американското правителство официално спря работа, предаде The New York Times. Новината не е особена изненада предвид разногласията между републиканците и демократите в Конгреса относно вдигането на тавана на американския дълг.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери във вторник, че неговата администрация е близо до финализиране на сделка с Харвард за възстановяване на загубата от 2,4 милиарда долара федерални субсидии, предаде АП.
"Имаме най-силната и смъртоносна армия на планетата. Никой не може да ни докосне. Ако нашите врагове по глупав начин изберат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, прецизността и жестокостта на Министерството на войната".
Докато ръководителят на Пентагона свика извънредна секретна среща с над 800 генерали и адмирали във Вирджиния тази седмица, военни лидери изразиха сериозна загриженост относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, излагайки на показ разделение между политическото и униформеното ръководство на Пентагона, пише Washington Post.
Обвиненият в убийството на десния политически активист Чарли Кърк, се яви пред съда вчера и новият му адвокатски екип потвърди, че ще поиска предварително изслушване, на което да бъде установено дали има достатъчно доказателства за започване на делото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната в случай на "агресия" от страна на САЩ, които разположиха военни кораби в Карибско море, обяви вицепрезидентката Делси Родригес, цитирана от Франс прес.
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп много сериозно се цели в свалянето от власт на венецуелския диктатор Никола Мадуро – човекът, който успешно наследи Уго Чавес и похватите му начело на латиноамериканската страна.
Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейд прес, цитирана от БТА.
Русия е отхвърлила всички предложени преговори с Украйна през последните седмици, включително тристранни формати с участието на американския президент Доналд Тръмп или с други високопоставени американски служители.
Докато ръководителят на Пентагона свика извънредна секретна среща с над 800 генерали и адмирали във Вирджиния тази седмица, военни лидери изразиха сериозна загриженост относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Тръмп, излагайки на показ разделение между политическото и униформеното ръководство на Пентагона, пише Washington Post.
"Имаме най-силната и смъртоносна армия на планетата. Никой не може да ни докосне. Ако нашите врагове по глупав начин изберат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, прецизността и жестокостта на Министерството на войната".
Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на модернизирани ракети въздух-въздух със среден обсег AIM-120D-3 на Германия, оценена на стойност 1,23 милиарда долара, обяви в изявление Пентагонът днес, предаде Ройтерс.
Мексиканските разузнавателни служби предупредиха Украйна по-рано това лято, че мексикански доброволци са се присъединили към Международния легион не от солидарност, а за да получат обучение за работа с бойни дронове в полза на наркокартелите у дома, според юлски доклад на френското издание Intelligence Online.
Заради липсата на пари, американското правителство официално спря работа, предаде The New York Times. Новината не е особена изненада предвид разногласията между републиканците и демократите в Конгреса относно вдигането на тавана на американския дълг.
Трима души бяха убити, а най-малко осем ранени късно снощи, след като неизвестен стрелец откри огън от лодка срещу множество хора, събрали се в крайбрежен бар в американския щат Северна Каролина, съобщи БТА, позовавайки се на властите.
Поредна масова стрелба в САЩ. Нападението е извършено по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни" в малкия американски град Гранд Бланк в щата Мичиган, на която са присъствали стотици хора.
Видео запечатва момента на смъртоносното нападение с нож над млада украинка във влак в Северна Каролина. 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка беше убита при брутална и непровокирана атака във влак вечерта на 22 август.
Русия е отхвърлила всички предложени преговори с Украйна през последните седмици, включително тристранни формати с участието на американския президент Доналд Тръмп или с други високопоставени американски служители.
Онези, които са познавали 22-годишния Тайлър Робинсън, арестуван заради убийството на влиятелния протръмпистки настроен и консервативен инфлуенсър, подкастър и блогър Чарли Кърк, днес продължават да се опитват да си дадат отговор на въпроса какво го е подтикнало към това престъпление и разказват пред местни медии какви са техните впечатления от младия мъж, обобщават Франс прес и БТА.
Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал Пентагона да се подготви за военно възпиране на Китай и Русия. Това обяви в интервю за FOX News министърът на отбраната Пийт Хегсет, който говори след провеждането на военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.