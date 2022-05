След убийството на 18 деца в САЩ: Поредни призиви за реформи (СНИМКИ и ВИДЕО)

Трагедията се разиграва на 24 май по обед, когато 18-годишният младеж Салвадор Рамос, учещ в същата гимназия в Ювалди, нахлува в една от класните стаи и застрелва общо 14 ученици и учител. Всички жертви са идентифицирани.

Лейтенант Кристофър Оливарез от Департамента допълни още, че заподозреният е прострелял и баба си, преди да влезе в училището и да открие огън. Състоянието на бабата и неизвестно. Стрелецът е бил въоръжен с пистолет и с пушка AR-15, както и много пълнители с патрони. След това избягал от местопрестъплението, катастрофирал с автомобила си и накрая извършил кървавото нападение над децата.

Robb Elementary School teachers were “breaking windows around the school, trying to evacuate children,” while shots were being fired inside, says Lt. Chris Olivarez, a spokesperson for the Texas Dept. of Public Safety. pic.twitter.com/GLgDZBiaVT