Тръмп обвини "всички" за войната в Украйна - Байдън, Зеленски и Путин (ВИДЕО)

"Войната между Русия и Украйна е война на Байдън, не моя", написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. „Аз току-що дойдох и в продължение на моя четиригодишен мандат нямах проблем да предотвратя това да се случи", обяви Тръмп. "4 години — готово и какво ще кажете за 24 часа?", написа още той. Още: Украински кмет обвини конкретен украински чиновник за руския ракетен удар в Суми (ВИДЕО)

Всичко това след като явно Тръмп не може да спре войната вече почти 3 месеца след като влезе за втори път в Белия дом и определено отказва да посочи кой на първо място я предизвика, нападайки суверенна държава с армията си - руският диктатор Владимир Путин. "Байдън можеше да я спре, Зеленски можеше да я спре, Путин не трябваше да я започва" - така степенува нещата Тръмп, като той се разпали по темата по време на среща с президента на Салвадор т.е. събитие, което изобщо не е свързано с войната в Украйна, но явно президентът на САЩ се чувства притиснат предвид обещанията си още в предизборната кампания да спре войната за 24 часа.

За отбелязване е, че на първо място в изброяването на виновните Тръмп посочи Байдън, после и Зеленски, казвайки следното: "Ако Байдън беше компетентен, ако Зеленски беше компетентен ...". Впоследствие се сети и за Путин, но не и преди да каже как 2020 година загубил изборите от Байдън, защото бил "ограбен", а Байдън позволил цената на петрола да отиде твърде нагоре и това улеснило войната - ако не било това, ако Тръмп бил президент, нямало да има война:

U.S. President Donald Trump welcomes El Salvador President, but discussion went in other way.



“Take a look at Putin, I'm not saying anybody’s an angel, but I will tell you in my 4 years, and it wasn’t even a question, and I told him - don’t do it.” pic.twitter.com/lJFA6VbHrL