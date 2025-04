Тръмп: Путин май не иска да спре войната, разиграва ме - с него трябва да се действа различно

"След всичко казано, нямаше причина Путин да изстрелва ракети по цивилни, градове и села през последните няколко дни. Това ме кара да мисля, че може би той не иска да спре войната, а просто ме разиграва и трябва да се действа по различен начин с него, чрез "банкови ограничения" или "вторични санкции"? Твърде много хора умират!!!". Това каза американският президент Доналд Тръмп веднага след като се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в Рим, на погребението на папа Франциск I.

Още: Тръмп и Зеленски проведоха среща в Рим (СНИМКИ)

Тръмп не просто изрече тези думи, а ги написа в личната си социална мрежа Truth Social:

Trump after meeting Zelenskyy: "Putin had no reason to shell civilian areas, cities, and towns in recent days. It makes me think he may not want to stop the war, just playing with me. Time to deal with him differently, with 'Banking' or 'Secondary Sanctions'?" pic.twitter.com/wwp6yB0BkS