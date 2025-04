Тръмп с послание към Путин - не му харесва Украйна да бъде бомбардирана (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново призова за прекратяване на огъня в Украйна, като този път думите му бяха насочени към руския диктатор Владимир Путин. „Разговаряме с Русия. Бихме искали те да спрат“, каза републиканецът на борда на Air Force One на 6 април. „Не харесвам бомбардировките, бомбардировките продължават и продължават, а всяка седмица хиляди млади хора биват убити“.

Коментарите му дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски поднови молбата си за решителен отговор от страна на САЩ след непрекъснатите атаки на Русия, особено предвид трагичния обстрел на Кривой Рог: Крива руска "високоточна" ракета: Историята на убийството на украинските деца в Кривой Рог (СНИМКИ и ВИДЕО).

Every time the same story and tune. "The U.S. is talking to Russia. We want them to stop," — Trump on the war in Ukraine.



"I don’t like the shelling. The bombings don’t stop. Thousands of young people die every week. This horror wouldn’t have started if I were president, 100%." pic.twitter.com/MHU12sKBco