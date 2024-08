Твърде рисковано: САЩ са отказали да изпратят американски специалисти в Украйна за поддръжката на F-16

САЩ се измъкват от ангажимента си да обслужват изтребителите F-16, доставени на Украйна.

Съветът за национална сигурност на САЩ е разгледал предложение за изпращане на граждански изпълнители в Украйна за поддръжка на F-16, но е преценил, че това е твърде рисковано, пише The Wall Street Journal на 30 август, позовавайки се на източници. Вашингтон смята, че Русия може да вземе за цел американските изпълнители в Украйна, което може да доведе до ескалация на конфликта. Вместо това, САЩ разчитат на европейските им партньори да поемат повече или може би дори цялата отговорност за изпратените бойни самолети, се казва в материала. Все пак САЩ не изключвали възможността да изпратят свои специалисти в бъдеще.

Журналистът Колби Бадуър коментира това така в социалната мрежа Х: "Преди няколко месеца Министерството на отбраната на САЩ обяви, че ръководи усилията за поддръжка на F-16. След това разбрахме, че не те са привлекли компанията Lockheed Martin да свърши тази работа, а сега разбираме, че те всъщност очакват европейците да ръководят работата по поддръжката на F-16. Това е безсрамно отказване от отговорност от страна на администрацията на Байдън."

