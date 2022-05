В близост до училище: Полицията застреля въоръжен младеж в Торонто

Случайни минувачи са предупредили полицията за присъствието на мъжа в източен квартал на Торонто, а обстоятелствата около последвалия инцидент не бяха изяснени.

Началникът на градската полиция Джеймс Рамер заяви пред репортери, че заподозреният, е бил описан като човек в началото на 20-те години и е бил застрелян след като се е "сблъскал" със служителите на реда.

Говорител на отдела за специални разследвания заяви пред CBC, че предварителните данни показват, че двама полицаи са стреляли с оръжията си, а заподозреният е бил обявен за мъртъв на място.

Не е ясно дали мъжът е държал оръжие, когато полицията го е застреляла. Рамер заяви, че не може да каже повече подробности, тъй като инцидентът е в процес на разследване.

"Няма заплаха за обществената сигурност", каза той. Във вторник при стрелба в начално училище в Тексас загинаха 21 души - 19 деца и двама учители.

TORONTO (AP) — A gunman disguised as a police officer shot people in their homes and set fires in a rampage across the Canadian province of Nova Scotia that killed 16 people, the deadliest such attack in the country’s history. The suspected shooter was also dead.



-I hurt for 🇨🇦 pic.twitter.com/ZV3t9hmVMz