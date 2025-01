В отговор на Тръмп: Президентката на Мексико предложи да си отвоюват от САЩ земите и да ги нарекат Мексиканска Америка (ВИДЕО)

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум намери подобаващ начин да отговори на претенциите на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп по отношение на Мексиканския залив (чието име той се зарече да промени на Американски залив) като показа карта отпреди четири века на бивши мексикански територии, които сега са собственост на Съединените щати, и предложи те да бъдат отвоювани отново. Тя заяви, че тези територии могат да върнат първоначалното си име - Мексиканска Америка.

"Ще ги наречем Мексиканска Америка. Звучи красиво, нали?", заяви Шейнбаум.

Припомняме, че Тръмп не само се зарече да промени името на залива, но и отново потвърди намерението си да наложи значителни мита на Мексико. "Американски залив" - какво хубаво име. Той обхваща голяма територия", бяха думите на Тръмп.

