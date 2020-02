Вижте емоционалните речи на Оскарите (ВИДЕО)

92-рата церемония по връчването на наградите "Оскар" донесоха много емоции на победителите и дори сълзи в очите на публиката. Блясъкът на звездите беше заменен от посланията на актьорите.

Actor Joaquin Phoenix gives emotional Best Actor acceptance speech for his performance in "Joker."#Oscarshttps://t.co/cm6hY14ce0 pic.twitter.com/AwOdzDvYXK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Watched the movie...great movie..Brat Pitt deserved the award and he got it!!!🤗🤗👏👏 https://t.co/zC3FOsdN7K — Mike (@MichaelOlafiso2) February 10, 2020

"That quote was from our great Martin Scorsese."



In a heartwarming moment, Bong Joon-ho recognizes Martin Scorsese after winning the Oscar for Best Directing—and the crowd gives Scorsese a standing ovation. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/s4mOuwPKBQ — ABC News (@ABC) February 10, 2020

"I feel like a very opportune moment in history is happening right now." The cast of 'Parasite' takes the stage to accept the Oscar for Best Picture.#Oscarshttps://t.co/TvhL8xeJAT pic.twitter.com/J1jdv4fqiT — ABC News (@ABC) February 10, 2020

"This is the best birthday present ever!"



Watch Laura Dern's acceptance speech for the Best Supporting Actress award. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zcBtfW7keP — ABC News (@ABC) February 10, 2020

"Though Judy Garland did not receive this honor in her time, I am certain that this moment is an extension of the celebration of her legacy."



Renée Zellweger accepts the award for Best Actress in a Leading Role for her performance in "Judy." https://t.co/oHVjK76V0H #Oscars pic.twitter.com/XrvjBBoGLW — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Hildur Guðnadóttir, accepting the award for Best Original Score: "To the girls, to the women, to the mothers, to the daughters who hear the music bubbling within—please speak up. We need to hear your voices." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/OWifHA1W5B — ABC News (@ABC) February 10, 2020

"This is a dream for us, we've never been nominated before for anything like this." Sir Elton John accepts the Oscar for Best Original Song for "(I'm Gonna) Love Me Again" from 'Rocketman.'#Oscarshttps://t.co/yjb3rqRDmw pic.twitter.com/iZyVOZ2O79 — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Billie Eilish sounds like an angel wowpic.twitter.com/hUX5E2icYT — Jenna Holland (@JennaHolland4) February 10, 2020

Всички всички победители ВИЖТЕ ТУК , отличен за най-добър актьор за ролята си в "Жокера", беше искрен и засегна социални проблеми: "Това изкуство ни дава възможност да използваме гласа си за онези, които нямат глас", продължи той. "Ние се борим за права срещу вярата за това че един вид може да доминира над всичко. Мисля че се откъснахме от естествения свят, станахме егоцентрици, мислим се за центъра на вселената, изсмукваме ресурсите на света. Плашим се от етичната промяна, а когато използваме любовта като движеща сила, можем да измислим системи за промяна на околната среда"..."Бил съм лошо момче, себичен, неблагодарен, много трудно се работи с мен, но ми дадохте втори шанс. Но се вижда, че сме силни, когато си помагаме, а не когато се обвиняваме за минали грешки. Това е и най-доброто, което може да направи и човечеството".Вижте цялата му реч в следващото видео:получи първият си Оскар - за поддържаща роля в "Имало едно време в Холивуд":"Казаха ми, че имам само 45 секунди да говоря, което е с 45 секунди повече от предоставените от Сената на Джон Болтън по време на импийчмънта на президента Тръмп...Така че мисля, че може би Куентин трябва да направи филм за това кога възрастните в крайна сметка постъпват правилно", каза той. "Тарантино доказа, че е оригинален, единствен и филмовата индустрия ще бъде много по-бедно място без него. Лео, винаги ще те подкрепям", обърна се още Брад Пит към колегата си Леонардо ди Каприо. Пит добави, че е много разочарован от това, което се е случило тази седмица и намекна, че може би ще се оттегли за кратко от екрана: "Сега е време да изчезна за кратко и да се върна към създаването". "Това е за децата ми. Правя за вас всичко, което мога. Обожавам ви!", завърши той Цялата му реч можете да видите в следващото видео:бе отличен за най-добър режисьор за филма "Паразит". Южнокорейската продукция бе отличена и за най-добър чуждоезичен филм, както и за най- добър сценарий. Вече някои критици се обявиха против наградите, заявявайки, че това е по-скоро политически дадена статуетка, а не заслужена заради филмовите достойнства на лентата. Пон Джун-хо не скри вълнението си, а екипът му дълго не успя да се успокои: "Когато бях малък и учех кино, имаше една поговорка, която издълбах дълбоко в сърцето си:" Най-личното е най-креативното. Този цитат е от нашия велик Мартин Скорсезе", каза Пон и предизвика овации за Скорсезе. След това допълни: "Куентин, обичам те". По-късно добави, че би искал да раздели трофея на пет с всички номинирани.беше истинска щастливка, завоювала наградата за поддържаща роля за изпълнението си в "Брачна история". Тя не просто победи актриси като Скарлет Йохансон, Флорънс Пю , Марго Роби и Кати Бейтс, но го направи на рожденния си ден. Дърно посвети отличието на родителите си - актьорите Брус Дърн и Диан Лад, с която дойде и на Оскарите. Вижте емоционалната й реч за вярата и силата на семейството:, по-красива от всякога, получи Оскар за главна женска роля и не скри почитта си към Джуди Гарланд: "Въпреки че Джуди Гарланд не получи тази почит приживе, аз съм сигурна, че този момент е заслужено продължение на нейното наследство.", каза тя. Тя отправи и думи на възхвала към всички жени, чиято роля за формирането на обществото ни остава все така непризната. Вижте цялото й емоционално изказване в следващото видео:опосвети Оскара си за най-добра музика към филма "Жокер" на жените: "На момичетата, на жените, на майките, на дъщерите, които чуват музиката, в която се бълбука - моля, проговорете. Трябва да чуем вашите гласов", каза тя. Вижте цялото й емоционално изказване тук:беше силно развълнуват за наградата за най-добра и оригинална песен. Това е сбъдната мечта, каза той и изпрати цялата си любов на семейството си.Емоциите на вечерта бяха подсилени и от изпълнението на, по време на което беше отдадена почит към Кърк Дъглас, който преди дни почина на 103 години, както и към носителя на "Оскар" за документален филм – баскетболната звезда Коби Брайънт, който загина при катастрофа с хеликоптер заедно с дъщеря си и още седем души. Вижте изпълнението тук: