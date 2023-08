Военен самолет на САЩ се разби при учения в Австралия, има жертви

По-късно стана ясно, че трима американски морски пехотинци са загинали. „На борда е имало общо 23 души персонал. Потвърдено е, че трима са починали, докато други петима са били транспортирани в болница „Роял Дарвин“ в тежко състояние“, се казва в изявление на представител на американските морски пехотинци.

Самолетът с вертикално излитане е паднал в близост до островите Тиви - северно от Дарвин, пише БГНЕС.

