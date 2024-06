Глупаво: Украйна пилее изтребители - анализ на западен експерт (ВИДЕО)

Украинското правителство знае, че има проблем с противовъздушната отбрана. Още миналия месец украинският президент Володимир Зеленски каза, че противовъздушната отбрана представлява "най-големият дефицит за страната му": Руски дрон порази украински МиГ-29 (ВИДЕО)

Долгинцево се намира до Кривой рог, родния град на Зеленски – на само 65-70 километра от активната фронтова линия в Украйна в момента. Но дозвуковите щурмови Су-25 може да изминат няколкостотин мили и не трябва да минават през Долгинцево, за да изпълняват мисии в Южна Украйна. Украинските военновъздушни сили имат достъп до около 20 големи военновъздушни бази, десетки по-малки летища и дори писти по магистрали, разпръснати из цялата страна. Докато украинската база до Кривой Рог няма надеждна ПВО, по-добрият вариант изглежда е украинските изтребители да не я ползват, смята Акс.

Още: Аржентински подарък за Украйна: Френски изтребители

10.06.24



Destroyed 🇺🇦Su-25 close air support aircraft at the airfield of Dolhkyntseve, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region



GEO: 47.9029289, 33.5265230#UkraineWar #UkraineFrontLines #warfootage #lost_warinua pic.twitter.com/tLUFVrouPZ