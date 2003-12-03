Преди четвърт век Владимир Путин отлетя за Пхенян, за да подпише „договор за приятелство“ с Ким Чен Ир. Това помогна за съживяването на отношенията им, без да задължава двете страни да се притекат на помощ в случай на военно нападение.
Очевидно е какво могат да направят украинските военновъздушни сили (ВВС) със своите 85 машини Lockheed Martin F-16, които се очаква да получат - пъргавите свръхзвукови изтребители вече ще започнат да пристигат от европейските съюзници на Украйна.
Когато руският диктатор Владимир Путин обяви икономическа война на САЩ на Международния икономически форум в Санкт Петербург в началото на юни, той се насочи към най-уязвимата част от икономиката на САЩ: излишното предлагане на долари по света.
Далеч над средната работна заплата за 1 месец в България, а и далеч над най-високите в почти всички икономически сектори в страната плащат притежателите на ядрено оръжие за поддръжката му, за разработката на новости и т.
Най-малко 4 украински военни самолета бяха поразени от Русия в украинската ВВС база Долгинцево през последните 9 месеца и то с дроновете "Ланцет", гордостта на руската военна промишленост в сферата на безпилотните летателни апарати (БПЛА).
Не очаквайте много от разполагането на руската ПВО система С-500 в Крим – това пише външният автор на Forbes Дейвид Акс предвид новината, че най-модерното от руската военна технология в противовъздушната отбрана пристига на Кримския полуостров, за да реши проблемите с американските ракети ATACMS на руската армия там: С-500 ще спасява Крим от ATACMS: Анализ на възможностите (ВИДЕО)
Какво пише Акс: На теория С-500 включва три радара - два от които са идентични с радарите, които използва С-400 (а какво се случва при среща на С-400 с ATACMS специално в Крим, припомнете си: Очистването с огън на руските ракетни системи в Крим продължава: Украинската метла играе).
Хората, които се оплакват от досадата и предсказуемостта на общите избори в Обединеното кралство, трябва да гледат със завист през Ламанша към Франция – страна, която внезапно се потопи в лудостта на изборната несигурност.
"Никой не иска един квадратен сантиметър от територията на Русия, нито една частица от суверинитета на Русия, а тя да прекрати агресията си на територията на Украйна и да я възстанови", каза бившият министър на отбраната и експерт по сигурността Велизар Шаламанов в сутрешния блок на БНТ.
Все по-често чуваме за вероятността от ескалация на войната в Украйна и разпространението ѝ в Източна Европа, както и за сценарии, които включват изпращане на западни войници на територията на Украйна, за да ѝ помогнат директно в борбата срещу Русия.
Предупрежденията за ядрена ескалация в Украйна сега се редуват с нарастваща честота и спешност поради ситуацията на фронта и свързаните с нея драматичните промени в политиката на някои от основните западни поддръжници на Киев.