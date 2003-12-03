Не очаквайте много от разполагането на руската ПВО система С-500 в Крим – това пише външният автор на Forbes Дейвид Акс предвид новината, че най-модерното от руската военна технология в противовъздушната отбрана пристига на Кримския полуостров, за да реши проблемите с американските ракети ATACMS на руската армия там: С-500 ще спасява Крим от ATACMS: Анализ на възможностите (ВИДЕО) Какво пише Акс: На теория С-500 включва три радара - два от които са идентични с радарите, които използва С-400 (а какво се случва при среща на С-400 с ATACMS специално в Крим, припомнете си: Очистването с огън на руските ракетни системи в Крим продължава: Украинската метла играе).