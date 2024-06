С-500 срещу ATACMS в Крим: Важен фактор за бъдещ руски провал (ВИДЕО)

Какво пише Акс: На теория С-500 включва три радара - два от които са идентични с радарите, които използва С-400 (а какво се случва при среща на С-400 с ATACMS специално в Крим, припомнете си: Очистването с огън на руските ракетни системи в Крим продължава: Украинската метла играе). Третият радар, 77T6, е оптимизиран за откриване на такива балистични ракети, каквито са ATACMS. Но 77T6 е само на няколко години и истинските му възможности са обвити в мистерия. Засега те "остават неизвестни", обясни Томас Уитингтън в доклад от 2022 г. за Royal United Services Institute.

Какво би трябвало да може 77T6 – да работи със специална ракета-прехващач 77N6, която е предназначена да действа по метода hit-to-kill. Най-модерните ракети-прехващачи на американската ПВО "Пейтриът" са такива – уцелват точно атакуващата ракета, която трябва да свалят. Принципът, при който работи hit-to-kill е, че прехващачът е без бойна глава и това го прави по-лек, по-бърз и по-маневрен – той няма нужда да нанася колкото се може повече поражения, главната му цел е да удари точно атакуващата ракета и това е достатъчно, за да я разбие.

Какво пречи на руснаците да настигнат американците специално в областта на ПВО прехващачите? Санкциите – заради тях Русия няма достъп до необходимата електроника (микрочипове и т.н.), пише Defense News. Показаният публично прототип на 77N6 е с бойна глава – т.е. той ще действа на по-стар принцип на работа с ПВО: Ракетата-прехващач се взривява максимално близо до атакуващата ракета и отломките от взрива уцелват атакуващата ракета, като надеждата е това да е достатъчно тя да бъде взривена или поне отклонена от курса си. И ако С-500 си е все такава, каквато "в рекламата", то да се справи с ATACMS няма да е много по-различно от С-400 – а какво ѝ се случва на С-400 при среща с ATACMS, припомнете си: Ракети ATACMS срещу С-400 "Триумф" - двубой и резултат: Уникално ВИДЕО

The first public footage of a live-fire test of the S-500 anti-ballistic missile system at Kapustin Yar. The question is whether this is the 40N6 missile that the S-400 can also employ (which is my guess) or from the 77N6-series of missiles.https://t.co/rXopj61Sn1 pic.twitter.com/fL1AM1VlQl