Любопитно:

Ивана Кълвачева и изложбата ѝ "Camera Bound": За емоцията, точния момент и хумора (ВИДЕО)

22 януари 2026, 12:36 часа 387 прочитания 0 коментара

Адски много хора снимат. Някои от тях дори го правят добре. Но малцина са онези, които не просто снимат, а запечатват точния момент, хващат емоцията и я "задържат" постоянно жива в един свой кадър. Такъв човек е Ивана Кълвачева, чиято изложба "Camera Bound" в София може да бъде разгледана до 28 януари в бар Prison Bound на ул. Ген. Йосиф В. Гурко 38. Изложбата дава възможност да усетите майсторството на Ивана, да почувствате момента, който е видяла тя, и дори да притежавате нейна творба.

Фотограф: Стоян Стоянов/Actualno.com

"Имало е сигурно два дни в живота ми, откакто снимам, в които не съм излизала с фотоапарата си.", ни споделя Ивана Кълвачева. Тя признава, че трудно е подбрала кои точно снимки да включи в изложбата и сред тях са попаднали някои от най-любимите ѝ творби. "Някои имат по-социално звучене. Нито една от снимките не е режисирана, не съм чакала, за да запечатам момента. Имам колеги, които дебнат, виждат кадъра предварително. Аз - в движение, спирам и го щраквам. Или съм някъде и то се случва пред мен.", разказва Ивана на откриването на изложбата на 21 януари.

Сред фотографиите по стените на бара, чиято атмосфера те кара да мечтаеш за хубаво питие и качествен разговор, виждаме перфектна комбинация от цветни и черно-бели кадри. "В някои снимки виждам цвета и ме грабва, а при други черно-бялото е по-сполучливото решение", казва Ивана. Тя признава, че някои от фотографиите показват интимни моменти. "Понякога за части от секундата се боря с дилемата как ще заснема такъв момент, но виждам толкова красиви неща и хора, застанали перфектно... Никога не искам да навлизам грубо в интимния свят, но като уличен фотограф няма как. Това е моята голяма страст."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Източник: Ivana Kalvacheva Official Site

Силата на Ивана Кълвачева е в умението да улавя хумора и да го изважда на преден план. В изложбата виждаме ежедневни мигове от различни точки по света, които обаче, попаднали пред обектива на Ивана, се превръщат в емоция и водят до усмивка. "Интуитивно виждам хумора в това, което ми е харесало.", ни споделя Ивана.

Източник: Ivana Kalvacheva Official Site; колаж: Actualno.com

От години тя живее във Франция със своето семейство, а първия фотоапарат ѝ е подарен от съпруга ѝ. Тя има опит и като модел и затова познава добре усещането да си пред камера. "И аз, когато съм била от другата страна на обектива, съм се притеснявала. А сега, когато някой ме снима, се оказва, че е още повече. Всеки човек, когато е пред фотоапарата, подсъзнателно започва да мисли как ще излезе на снимката. А аз искам да покажа, че ти изглеждаш добре, когато не мислиш как изглеждаш. Красотата е в нашата уникалност. Затова и като снимам събитие, не искам хората да се подреждат специално. Искам да уловя момента, когато си се зарадвал, когато някой те е прегърнал, за да хвана емоцията", споделя Ивана.

Фотограф: Стоян Стоянов/Actualno.com

Тя търси ситуацията и емоцията, дори когато снима събития или портрети. "Когато правя портретни снимки, много пъти стоим, говорим си с приятели, и аз виждам ситуацията как, ако падне светлината добре или някой много емоционално говори, ще стане силен кадър. Забелязала съм, че когато хората говорят с много страст за това, което правят и за това, което са преживели, има някаква красота в това нещо. Гледам да хвана хората в такъв момент."

Ивана е участвала в изложби в Париж, Калифорния и, разбира се, България. "Две от изложбите в Париж бяха по зададена тема. В изложбата в София няма зададена тема и дори има възможност да се закупят неща. В един момент започнах да се питам дали трябва да покажа неща, които да се харесат, но после си казах, че не е това водещото. В изложбата са онези кадри, които аз искам да видят хората."

Можете да разгледате изложбата "Camera Bound" на Ивана Кълвачева в бар Prison Bound в София до 28 януари. И най-искрено ви съветвам да го направите, за да усетите сами силата на момента, мощта на таланта на Ивана и микро-историите, които се разказват във всеки неин кадър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Неда Ковачева
Неда Ковачева Отговорен редактор
Фотография изложба авторски Ивана Кълвачева
Още от Арт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес