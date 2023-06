Арестуваха пътник, превърнал самолет в тоалетна в Индия

Полетът е бил на Air India, а обвиняемият е идентифициран като Рам Сингх, който работи като готвач в африканска страна.

Инцидентът е станал на 24 юни, се казва в жалбата, подадена от капитана на полета. „Това нарушение беше забелязано от кабинния екипаж. Впоследствие е издадено е устно предупреждение, а пътникът е бил изолиран. ОШЕ: Настанени в Магадан: 200 индийци полетяха към САЩ, но кацнаха спешно в Русия (ВИДЕО)

