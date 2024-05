Бурни протести в Израел: Нетаняху, махай се - нови избори (ВИДЕО)

Едно от основните искания е да се проведат предсрочни избори. Според Haaretz, има арестувани поне 7 души, както и 1 ранен. По официална информация на Израел все още около 100 заложници се намират в ръцете на "Хамас". А The Guardian коментира, че разделението в израелското общество заради войната в Газа и Нетаняху се задълбочава.

Mass anti-government protests with clashes took place in several cities in Israel. Police used water cannons against the protesters



The protesters demand a ceasefire in Gaza and the release of hostages taken by HAMAS. They also accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu and his… pic.twitter.com/suYJiZIxmj