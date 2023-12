Дядо Коледа на парапланер зарадва деца от Нагорни Карабах (ВИДЕО)

Парапланеристите летяха от панината Атис, преоблечени като Дядо Коледа и Снежен човек.

Децата посрещнаха добрия старец в село Акунк, Армения. Събитието бе озаглавено "ПараДядоКоледа". ОЩЕ: Армения напълно признава Нагорни Карабах като част от Азербайджан

Повече от 100 000 етнически арменци са избягали от оспорвания регион, след като Азербайджан го завладя в светкавична офанзива през септември. ОЩЕ: Одеяла, чаршафи и възглавници от България: по 1000 за избягалите от Нагорни Карабах

VIDEO: A group of paragliders dressed up as Santa Claus bring gifts to refugee children from Nagorno-Karabakh, among more than 100,000 ethnic Armenians who fled the long-disputed region after Azerbaijan recaptured it in a September lightning offensive. pic.twitter.com/dbhZgtA2xl