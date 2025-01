Дупка на пътя глътна цял камион - случай от Япония (ВИДЕО)

Цял камион успя да пропадне в огромна дупка и то на оживено кръстовище. Случаят е от държава, за която едва ли мнозина биха предположили, че е възможно да се случи такова нещо - Страната на изгряващото слънце т.е. Япония.

Инцидентът е станал близо до Токио. Отворилата се буквално пропаст е широка около 10 метра и дълбока 5 метра. Камионът е изваден с помощта на кран.

In Japan, a truck plunged into a massive sinkhole at a busy intersection



The incident occurred near Tokyo. The sinkhole measures approximately 10 meters wide and 5 meters deep. The truck was retrieved using a crane.



