"Хамас" предаде 13 израелски и няколко чужди заложници на Червения кръст (ВИДЕО)

Осем израелски деца и пет израелски жени са освободени от Газа и са преминали контролно-пропускателния пункт Рафах, като вече са на територията на Израел. В момента се уточнява информацията колко чуждестранни заложници са освободени - Катар твърди, че те са четирима, докато Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) и "Хамас" казват, че са били предадени 7 чужди граждани.

В замяна Израел освобождава на тази фаза 33 непълнолетни и шест жени, съобщава говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в социалната мрежа X.

"След днешното забавяне, пречките пред освобождаването на затворниците бяха преодолени чрез катаро-египетски контакти с двете страни", гласи информацията.

2nd round of Israeli hostages arriving in Israel now.

pic.twitter.com/N00Wtjh8mq