Имотната империя на новия аятолах Моджтаба - част от нея заплашва Израел (СНИМКИ)

Новоположилият клетва като върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей има имот в Лондон, който е с изглед към израелското посолство. Хаменей, за който се твърди, че поддържа аскетичен начин на живот, притежава два апартамента в богатия западнолондонски квартал "Кенсингтън" и 11 имения на "Бишопс Авеню" в Северен Лондон, една от най-престижните и скъпи жилищни улици в света, на стойност приблизително 200 милиона паунда. Много от тези имоти са празни или в лошо състояние.

Khamenei’s Son Linked to £50M+ London Property Network Near Israeli Embassy



Investigations say properties tied to Mojtaba Khamenei are worth tens of millions and include apartments in a London building located next to the Israeli Embassy, raising security and geopolitical… pic.twitter.com/1UEmUrCc2N — Washington Eye (@washington_EY) March 8, 2026

Информация за тази имотна империя извади Bloomberg - всъщност това не е новина, за имотната империя на Моджтаба на Запад са правени вече големи журналистически разследвания. Но американската новинарска агенция отново прави преглед на документи и източници, запознати с финансовите транзакции на новия ирански аятолах. И те показват, че в Северен Лондон, на "Улицата на милиардерите" ("Бишопс Авеню") имотното присъствие на Моджтаба Хаменей е значимо. Една от къщите там е закупена през 2014 г. за 33,7 милиона паунда.

Според източници на Bloomberg, средствата за покупките на имоти са били преведени чрез мрежа от компании и банкови сметки във Великобритания, Швейцария, Лихтенщайн и ОАЕ, а произходът им е свързан предимно с приходи от продажбата на ирански петрол, които са били прехвърляни в чужбина чрез посредници и офшорни компании.

Междувременно британският таблоид Daily Mail обърна внимание на факта, че Моджтаба Хаменей притежава два луксозни апартамента в Кенсингтън, Лондон, на стойност над 50 милиона британски лири. Те са разположени на шестия и седмия етаж на сграда на Palace Green, на по-малко от 50 метра от израелското посолство в Лондон (с изглед към задната част на дипломатическата мисия) и до двореца Кенсингтън, официалната резиденция на херцога и херцогинята на Глостър (принц Ричард и херцогиня Биргита). Апартаментите са собственост на втория син на покойния вече аятолах Али Хаменей от 2014 г., купени чрез същия пълномощник - Али Ансари.

Ayatollah Mojtaba Khamenei, the son of Iran's Supreme Leader Ali Khamenei, owns two luxury apartments in London, valued at between £35 million and £50 million, located directly next to the Israeli embassy. pic.twitter.com/cwywFsBc2I — Global Defense Corp (@GlobalDefCorp) March 10, 2026

Експерти по сигурност, интервюирани от британското издание, предупреждават, че това може да представлява сериозен риск за сигурността на израелското посолство. Апартаментите позволяват директен визуален контрол на територията на израелското посолство, фотографиране на персонал и посетители, както и потенциално използване на оборудване за наблюдение и подслушване.

А на този фон, иранският бригаден генерал Сардар Ебрахим Джабари уверено заяви, че Иран е готов и може да води война със САЩ и Израел за 10 години напред. А колегата му Маджид Мусави, който командва иранските ВВС, каза, че Иран вече ще изстрелва ракети само с бойни глави от над 1 тон:

We are ready for 10 years of war with the United States — we have a prepared plan for such a period, said IRGC adviser Brigadier General Sardar Ebrahim Jabbari. pic.twitter.com/J6XzYsvidg — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

