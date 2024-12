Импийчмънтът на южнокорейския президент пропадна, масови протести по улиците на Сеул (ВИДЕА и СНИМКИ)

Предложението за импийчмънт на президента Юн Сук-йол заради краткия му опит да наложи военно положение в Южна Корея бе отхвърлено поради липса на кворум.

Националното събрание на страната не успя да събере необходимия брой гласове. Общият брой на депутатите е 300, а за импийчмънт са били необходими 200 гласа. Агенция Yonhap съобщава, че управляващата партия е бойкотирала вота.

Всичките 192 опозиционни депутати и 3-ма законодатели от управляващата Партия на народната власт са гласували "за", но това не е било достатъчно - само 5 гласа не са стигнали за одобрение на импийчмънта.

Още: Президентът на Южна Корея се извини за въведеното военно положение

Междувременно в столицата Сеул продължават протестите с искане за оставката на Юн Сук-йол.

Още: Управляващата партия в Южна Корея иска отстраняването на президента

🇰🇷🔴 SOUTH KOREA | ON THE VERGE OF A CIVIL WAR?



South Korea is currently facing a delicate political situation with significant implications for its foreign policy.



In Seoul, intense protests have erupted, with demonstrators calling for the impeachment of President Yoon.… pic.twitter.com/HEznvFMX73