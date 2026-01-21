Иран набеляза "мишени" и извън протестиращите - режимът удря тези, които го крепят

Иранският режим разшири репресиите си отвъд протестиращите, като насочи вниманието си към търговци и предприятия, подкрепили демонстрациите. Това рискува да изостри напрежението между властта и част от иранското население, на което аятоласите отдавна разчитат за подкрепа. Търговците в Техеран започнаха да протестират на 28 декември 2025 г. в отговор на влошаващите се икономически условия и бързата девалвация на иранския риал. След това магазинери и търговци в цял Иран започнаха стачка в подкрепа на протестите. Самите демонстрации пък бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу властта в Ислямската република.

Гражданските протести в страната вече доведоха до много кръв - според независими оценки силите за сигурност са отнели живота на 12 000 до 16 500 души, ако не и на повече. Предполага се, че стотици хиляди са пострадали след безразборната стрелба на силовите структури: Иранци без очи, отказват им преливане на кръв: Лекари с данни за феноменален брой убити и ранени протестиращи.

Участието в икономически стачки обикновено е по-малко опасно от участието в протести, тъй като силите за сигурност са по-малко склонни да се сблъскват с насилие с бизнесмени, които стачкуват, но не участват в демонстрации, отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

В Техеран прокуратурата започна дела срещу 60 предприятия, подкрепили протестите

Прокуратурата в Техеран обяви на 20 януари, че е образувала дела срещу 60 предприятия, които пряко или косвено са подкрепили призивите за протести на 8 и 9 януари - двата най-смъртоносни дни. Прокурорът на Техеран Али Салехи предварително сигнализира за твърда съдебна позиция по отношение на протестите, отхвърляйки изявленията на Доналд Тръмп за отменените екзекуции като „безсмислени глупости“ и подчертавайки, че реакцията на съдебната система към протестиращите ще бъде „решителна, възпираща и бърза“.

Снимка: Getty Images

Председателят на Върховния съд на Иран Мохамад Джафар Монтазери също заяви на 20 януари, че съдебната власт трябва да заведе „специални дела“ срещу лица, които са подбуждали „бунтове“, включително търговци, които са затворили магазините си или са преустановили дейността си по време на протестите.

Ден по-рано медии, обявяващи се против режима, съобщиха, че властта е замразила банковите сметки на няколко бизнесмени, които са стачкували в провинция Исфахан. Иранските власти също така арестуваха и конфискуваха имуществото на Мохамад Саединиа - собственик на популярна верига кафенета в провинция Кум. Това стана на 13 януари, а причината беше „подстрекаване към безредици“, след като мъжът се присъедини към националната стачка. Медии, свързани с Иранската революционна гвардия, писаха, че стойността на активите на Саединиа „е почти равна на финансовите щети, причинени“ от протестиращите в Техеран.

Иранският режим вече е арестувал и заплашвал с екзекуция търговци, които са стачкували по време на минали вълни от протести, за да спре протестната дейност. Сегашните репресии срещу търговците вероятно ще засилят недоволството на демографската група, която инициира настоящото протестно движение, особено като се има предвид, че режимът не е показал никаква готовност или намерение да проведе фундаментални икономически реформи, за да се справи с основните проблеми, които тормозят иранската икономика.

