Израел ликвидира топ командоси на "Хамас" в серия от операции в Северна Газа (ВИДЕО)

Сред ликвидираните са Ахмед Муса, командир на рота от "Нукба", и Амр Алханди, командир на взвод от същото подразделение, които са се укривали в Джабалия. Муса е бил един от командирите на "Хамас", които през октомври са ръководили нападението срещу базата Зиким, близкия кибуц и друг армейски пост в района.

Ликвидиран е и Мухамед Калут, ръководител на така наречената снайперска група от северната бригада на "Хамас".

Освен това войниците от 401-ва бригада на израелската армия са открили ракетна установка на "Хамас" на брега на Ивицата Газа, скрита в транспортен контейнер, показват кадри, публикувани от ЦАХАЛ. Отделно, парашутисти, действащи в квартал Шейх Иджлин в град Газа, са открили ракетна установка близо до жилищен дом.

И двете пускови установки са били унищожени, информират от ЦАХАЛ.

IDF says troops of the 401st Brigade located and destroyed a Hamas rocket launcher on the Gaza coast, hidden inside a shipping container. pic.twitter.com/YJlGTsYjGp