Израел на практика скъса отношенията си с Турция (ВИДЕО)

Външният министър на Израел Ели Коен написа в Twitter, че е отзовал всички дипломатически представители на страната, които работят в Турция. Причината - да бъде направена преоценка на отношенията с Турция. Това стана след поредица от остри изявления на турския президент Реджеп Ердоган.

Още: Иран твърди, че хиляди войници на САЩ са в Ивицата Газа (ВИДЕО)

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

Ердоган обвини Запада за случващото се в Газа и повтори позицията си, че "Хамас" не е терористична организация. Той говори на голям митинг, организиран в знак на солидарност с палестинския народ, който се проведе на бившето летище "Ататюрк" в Истанбул.

"We will declare Israel a war criminal, we are already working on it," Erdogan at pro-Palestinian rally



Other statements:



▪️ Israel how did you end up here? How did you get here? You are an occupier. You are a faction, not a state. The West owes you, but Turkey does not owe… pic.twitter.com/eF5dh7wJeW