Израелската армия превзе Рафах - единствената точка за официално преминаване между Газа и Египет (ВИДЕА)

Палестинската групировка „Хамас“ обяви днес, че се е съгласила на сделка в три етапа за прекратяване на огъня и размяна на заложници за затворници. Израелски представители казаха, че сделката в този вид, предложена от посредниците в преговорите, не е приемлива за Израел, защото параметрите й са смекчени.

Още: Загинали и ранени при въздушни удари по Рафах

Another video from Rafah in the southern Gaza Strip pic.twitter.com/4EgDAsRyh1

Израелски танкове превзеха пропускателния пункт Рафах, който е единствената точка за официално преминаване между Газа и Египет, докато бойни самолети удрят по жилищни домове, убивайки най-малко 12 души. Нахлуването идва, след като Израел заяви, че ще продължи военната си операция в Рафах, дори след като Хамас заяви, че е приел предложението за прекратяване на огъня в Газа, представено от катарски и египетски посредници.

На граничния пункт са издигнати израелски знамена, предава The Times of Israel. Съобщава се, че след като войници и танкове на израелската армия са навлезли в контролно-пропускателния пункт от палестинската страна, превозните средства с помощи и пътници са били спрени и не могат да преминат.

Рафах е и най-натоварената входна точка за хуманитарна помощ, отиваща в Газа. Пропускателният пункт е жизненоважен спасителен пояс за помощ и е особено чувствителна точка за Египет, който се стреми да избегне масова миграция на палестинци в своята Синайска пустиня в случай на голяма офанзива към града, който се намира от западната страна. Постоянното присъствие на пропускателния пункт би дало на Израел възможността да контролира целия трафик, включително доставките на помощ, и би могло да действа като стартова площадка за по-нататъшни операции срещу трансграничните тунели, които, позволяват на Хамас да получи жизненоважни доставки.

The Israeli army has taken control of the "Rafah" crossing point pic.twitter.com/WYiZMncnr2