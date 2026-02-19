Спорт:

Израелският външен министър унижи Русия в ООН: Вие да говорите за мир - забавно е (ВИДЕО)

"Беше много забавно да чуя представителите на Руската федерация да говорят за международното право, за окупация, за анексиране на територии и мирно разрешение (на военен конфликт). Трябва да призная, че едва сдържах смеха си". Това заяви израелският външен министър Гидиън Саар, който представи държавата си в ООН.

Думите на Саар безспорно обаче може да се разглежда като "присмял се хърбел на щърбел". Унищожителната война на Путинова Русия в Украйна е отдавна ясно видима за всички, но поведението на Израел в Газа и в Западния бряг също не може да бъде скрито напълно. Голямата разлика е, че Израел отговори на нечуваната атака на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година - но дали мащабът на отговора е пропорционален, това вече е обект на критики от немалко държави, включително западни: например Франция, Испания, Нидерландия.

Двете войни - в Украйна и в Газа, си приличат по едно: и руският лидер Владимир Путин, и израелският премиер Бенямин Нетаняху са издирвани за военни престъпления и има заповеди за ареста им, издадени от Международния наказателен съд в Хага. Нито Русия, нито Израел признават юрисдикцията на съда.

Ивайло Ачев
