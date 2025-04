Китай обвини САЩ в "шантаж" и "ограбване" на Панама

Китайското посолство в Панама призова САЩ да прекратят политиката си на "шантаж" и "ограбване" на централноамериканската държава, която управлява Панамския канал между океаните, докато Вашингтон обвинява Пекин, че "застрашава" водния път, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Китай никога не е участвал в управлението или експлоатацията на Панамския канал и никога не се е намесвал в делата на този воден път", се казва в изявление на китайската дипломатическа мисия.

В изявлението се казва, че изказванията на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по време на посещението му в Панама, не са "нито отговорни, нито добре обосновани". Той заяви, че "САЩ няма да позволят на комунистически Китай или на която и да е друга държава да застраши функционирането или целостта на канала".

"Искам да бъда много ясен. Китай не е построил този канал, не го експлоатира. И няма да използва канала като оръжие. Заедно с Панама ще гарантираме неговата сигурност", добави Хегсет, след като се срещна с президента Хосе Раул Мулино.

Хегсет заяви, че "Китай не е построил този канал, Китай не оперира този канал и Китай няма да военизира този канал. Заедно ще освободим Панамския канал от китайското влияние":

