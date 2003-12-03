Консерваторката Санае Такаичи обяви "нова ера", след като спечели в събота, 4 октомври, лидерството на управляващата партия на Япония, което я направи първата жена премиер в Страната на изгряващото слънце.
Представители на Израел, „Хамас“, Египет, Катар и САЩ и ще проведат непреки преговори утре в египетския град Ариш, близо до границата с ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на източници от египетските сили за сигурност.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от снощи, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на "Хамас" на неговия план показва, че групировката е "готова за мир", предаде израелската агенция ТПС, цитирана от БТА.
Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на Ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" по-рано снощи върна отговор, че е съгласно да преговаря.
„Хамас цени арабските, ислямските и международните усилия, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на пленници, незабавно предоставяне на помощ, отказ от окупацията на сектора и отказ от изселването на нашия палестински народ.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на "Хамас" нов краен срок да приеме американския мирен план за Ивицата Газа. Републиканецът заяви, че в противен случай срещу групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична, ще се разрази "ад".
Лек едномоторен многоцелеви самолет "Антонов" Ан-2 се разби в Красноярския край на Руската федерация днес, 3 октомври. Катастрофата е станала на 40 километра от село Танзбей, съобщи регионалното министерство на извънредните ситуации.
Министерството на външните работи на България съобщи, че след "своевременни активни действия" на МВнР - в лицето на посолството ни в Тел Авив - тази сутрин, 3 октомври, българският консул в Израел е посетил задържания български гражданин Васил Димитров.
Посредниците в преговорите между Израел и "Хамас" са се свързали с ръководителя на военното крило на групировката в Ивицата Газа, който е посочил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня.
„Хамас цени арабските, ислямските и международните усилия, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на пленници, незабавно предоставяне на помощ, отказ от окупацията на сектора и отказ от изселването на нашия палестински народ.
Израел незабавно трябва да спре бомбардировките на Ивицата Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня, след като движението "Хамас" по-рано снощи върна отговор, че е съгласно да преговаря.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от снощи, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на "Хамас" на неговия план показва, че групировката е "готова за мир", предаде израелската агенция ТПС, цитирана от БТА.
Представители на Израел, „Хамас“, Египет, Катар и САЩ и ще проведат непреки преговори утре в египетския град Ариш, близо до границата с ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на източници от египетските сили за сигурност.
Консерваторката Санае Такаичи обяви "нова ера", след като спечели в събота, 4 октомври, лидерството на управляващата партия на Япония, което я направи първата жена премиер в Страната на изгряващото слънце.
Турция се присъедини към Гърция, Италия и Испания в наблюдението на международна флотилия, превозваща помощи за Газа, която плаваше на изток през Средиземно море в понеделник, въпреки предупрежденията на Израел да спре мисията, показват данни от полетите, съобщи гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на "Ройтерс".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предложи нов мирен план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа по време на преговорите в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху в понеделник, 29 септември.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир в Газа. Изявлението му дойде, след като той се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представи 20-точков мирен план.
„Хамас цени арабските, ислямските и международните усилия, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на войната в сектора Газа, обмен на пленници, незабавно предоставяне на помощ, отказ от окупацията на сектора и отказ от изселването на нашия палестински народ.
Корабът за генерални товари Minervagracht гори и се носи в Аденския залив след като атака с взривно устройство наложи спасяването на 19-те му екипажа с хеликоптер, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на морската мисия на ЕС Aspides и операторът на кораба, който плава под холандски флаг.
Криминалният съд в иракския град Наджаф осъди на доживотен затвор мъж, който е осъществявал трафик на хора с цел те да станат войници за армията на руския диктатор Владимир Путин, която над 3,5 години се бие в Украйна.
Израелските танкове навлязоха по-дълбоко в жилищните квартали на град Газа, предаде "Ройтерс". Според свидетели израелските са продължили с нахлуванията си в кварталите "Сабра", "Тел Ал-Хава", "Шейх Радван" и "Ал-Насер", като така се приближават до сърцето и западните райони на град Газа, където се укриват стотици хиляди хора.
През тази седмица Пекин демонстрира военна и дипломатическа мощ, което говори за лидер с глобални амбиции. В центъра на тези събития е Си Дзинпин, който все повече се представя като император на новия Китай.
Правителството на Шарма Оли в Непал падна след ескалация на протестите срещу забраната за социалните медии. Демонстрантите описват себе си като поколение Z и протестираха заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube, както и заради по-широкото недоволство от правителството.
Видеозапис, на който се вижда неидентифициран летящ обект край бреговете на Йемен, беше показан на изслушване в Конгреса на САЩ, по специално по време на заседание на подкомисията по надзор на Камарата на представителите по въпросите на НЛО.
Британски самолетоносач е изпратен във водите край Далечния изток на Русия, за да проведе военни учения с японски изтребители като част от новата стратегическа координация между Лондон и Токио, пише Newsweek.
Турция се присъедини към Гърция, Италия и Испания в наблюдението на международна флотилия, превозваща помощи за Газа, която плаваше на изток през Средиземно море в понеделник, въпреки предупрежденията на Израел да спре мисията, показват данни от полетите, съобщи гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на "Ройтерс".
Военното разузнаване на Украйна (ГУР) е извършило взривове чак във Владивосток - в Далечния изток на Русия. Експлозиите са част от "операция за отмъщение" срещу войски, обвинени във военни престъпления по време на пълномащабната инвазия, съобщават източници от ГУР пред няколко украински медии на 16 септември.
Мъж на около 30 години е загинал на връх Нама в китайската провинция Съчуан. На височина 5 588 м той е развързал предпазното си въже, за да си направи снимки, но се е подхлъзнал и е започнал да пада по стръмния склон.