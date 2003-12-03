Посредниците в преговорите между Израел и "Хамас" са се свързали с ръководителя на военното крило на групировката в Ивицата Газа, който е посочил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня.
Червеният кръст заяви, че засилените военни операции в град Газа са го принудили временно да преустанови дейността си там, предупреждавайки, че „десетки хиляди са изправени пред тежки хуманитарни условия“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
В тримилионния турски град Бурса има режим на водата. Службата по водоснабдяване и канализация на Бурса (BUSKİ) обяви, че въвежда поетапни водни режими в различни части на Бурса в следващите десет дни заради ниското ниво на язовирите около града, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.
По всичко изглежда, че висши ирански служители се подготвят за евентуален военен конфликт. Официални лица в Ислямската република продължават да вярват, че настоящото примирие с Израел ще се провали и боевете ще бъдат възобновени в бъдеще.
Турската отбранителна компания „Богаизичи Савунма“ (Boğaziçi Savunma) обяви, че е разработила системи за защита от дронове в градска среда, които вече се изпробват на няколко летища, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“.
Турция се присъедини към Гърция, Италия и Испания в наблюдението на международна флотилия, превозваща помощи за Газа, която плаваше на изток през Средиземно море в понеделник, въпреки предупрежденията на Израел да спре мисията, показват данни от полетите, съобщи гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на "Ройтерс".
Мъж на около 30 години е загинал на връх Нама в китайската провинция Съчуан. На височина 5 588 м той е развързал предпазното си въже, за да си направи снимки, но се е подхлъзнал и е започнал да пада по стръмния склон.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предложи нов мирен план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа по време на преговорите в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху в понеделник, 29 септември.
Когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на сцената за речта си в рамките на 80-ото Общо събрание на ООН в Ню Йорк на 26 септември, десетки хора напуснаха залата в знак на протест, чуха се и освирквания.
Русия се е съгласила да оборудва с оръжия и да обучи китайски въздушнодесантен батальон, както и да сподели опита си в десанта на бронирани превозни средства, което според анализатори може да увеличи способността на Китай да превземе Тайван.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир в Газа. Изявлението му дойде, след като той се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представи 20-точков мирен план.
Дванадесет държави са се ангажирали да предоставят най-малко 170 милиона долара финансова подкрепа на Палестинската автономна власт, съобщи кабинетът на премиера на Палестина Мохамед Мустафа, предаде Франс прес.
Корабът за генерални товари Minervagracht гори и се носи в Аденския залив след като атака с взривно устройство наложи спасяването на 19-те му екипажа с хеликоптер, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на морската мисия на ЕС Aspides и операторът на кораба, който плава под холандски флаг.
През тази седмица Пекин демонстрира военна и дипломатическа мощ, което говори за лидер с глобални амбиции. В центъра на тези събития е Си Дзинпин, който все повече се представя като император на новия Китай.
Правителството на Шарма Оли в Непал падна след ескалация на протестите срещу забраната за социалните медии. Демонстрантите описват себе си като поколение Z и протестираха заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube, както и заради по-широкото недоволство от правителството.
В сряда, 3 септември, Китай беше домакин на най-големия в историята си военен парад за Деня на победата. Пекин демонстрира нарастващата си военна мощ, отбелязвайки 80-ата годишнина от капитулацията на Япония за край на Втората световна война.
Видеозапис, на който се вижда неидентифициран летящ обект край бреговете на Йемен, беше показан на изслушване в Конгреса на САЩ, по специално по време на заседание на подкомисията по надзор на Камарата на представителите по въпросите на НЛО.
Британски самолетоносач е изпратен във водите край Далечния изток на Русия, за да проведе военни учения с японски изтребители като част от новата стратегическа координация между Лондон и Токио, пише Newsweek.
Микрофон, който случайно е бил оставен включен по време на военния парад в китайската столица Пекин на 3 септември, улови свръхинтересна размяна на реплики между домакина Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин.
В реч пред 26 държавни глави, включително Владимир Путин и Ким Чен Ун, китайският президент Си Дзинпин обяви, че светът "никога не трябва да се връща към закона на джунглата, където силните се възползват от слабите".