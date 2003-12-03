Турция се присъедини към Гърция, Италия и Испания в наблюдението на международна флотилия, превозваща помощи за Газа, която плаваше на изток през Средиземно море в понеделник, въпреки предупрежденията на Израел да спре мисията, показват данни от полетите, съобщи гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на "Ройтерс".