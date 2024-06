Любезности между диктатори: Ти влез. Не, ти влез - Путин и Ким Чен Ун (ВИДЕО)

Путин кацна в КНДР снощи и беше лично посрещнат от колегата си "в занаята" Ким Чен Ун. Стигна се до куриозна ситуация, в която двамата диктатори си разменяха любезности пред чакащата ги лимузина - кой да влезе пръв в колата. Това стана на фона на вече обявено ново стратегическо споразумение между Русия и КНДР. Остава въпросът дали в любезността между двамата няма елемент на "страх лозе пази" - да няма някоя "изненада" в автомобила:

По-голям запис от посрещането на Путин, чийто портрет се появи навсякъде в Пхенян, вижте:

Putin arrives in Pyongyang. I believe he quite likes it here. He would also fancy Russia being a country like North Korea, and has a few things to learn from his counterpart. pic.twitter.com/l2qXPDrub0